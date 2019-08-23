Son dakika.. Putin'den orduya talimat
Rusya lideri Putin, ABD'nin füze testine karşılık olarak orduya hazır olması talimatını verdi
Putin, ABD'nin seyir füzesi testini tartışmak için Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı. Putin, orduya ABD'nin füze testine alınacak önlemler için 'hazır olması' talimatı verdi.
Putin, bakanlara ABD'nin yeni füze testinin yol açacağı tehditleri araştırması için talimat verdi. Putin, ''Rusya, bir silahlanma yarışına girmek istemiyor'' dedi.
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