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    Son dakika... Putin'den kritik talimat! 'Durdurun'

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 16:56 | Son Güncelleme:

    Rus RIA haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şam'ın Doğu Guta banliyösünde her gün 09.00 ile 14.00 arasında insani yardımların bölgeye ulaştırılması için hava saldırılarının durdurulması talimatını verdi.

    Putin'in talimatı hakkında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Doğu Guta'da bulunan sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını söyledi. 

    Şoygu, "Koordinatlar hazırlandı ve en kısa sürede açıklanacak" dedi. 

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Guta'da yaşanan insani dram nedeniyle Suriye'de 1 ay boyunca geçerli olacak bir ateşkes ilan edilmesini öngören 2401 sayılı kararı kabul etmişti. 

    2012'DEN BERİ MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE

    Suriye'nin başkenti Şam'ın hemen doğusunda yer alan Doğu Guta, 2012 yılından beri silahlı muhalif örgütlerin kontrolü altında bulunuyor.

    Şoygu, BMGK'nın Cumartesi günü Suriye'de 30 günlük ateşkes talep eden kararına istinaden bu uygulamanın yürürlüğe sokulduğunu ifade etti.

     

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , rusya
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