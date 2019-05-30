Son dakika... Putin'den INF hamlesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'nin askıya alınmasını öngören tasarıyı Rus parlamentosunun onayına sundu. Parlamentonun tasarıyı kısa süre içerisinde onaylaması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'nin askıya alınmasını öngören tasarıyı Rus parlamentosunun onayına sundu. ABD'nin anlaşmadan önümüzdeki ağustos ayında çıkmayı planladığı biliniyor.
ABD'NİN ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz şubat ayında Washington'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, Sovyetler Birliği ile 1987 yılında imzaladığı, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekileceğini duyurmuştu.
ABD'nin kararına karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." demişti.
INF ANLAŞMASI
ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Lideri Mihail Gorbaçov tarafından, 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.
Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.
Anlaşma sayesinde nükleer başlıklı füzeler, 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarında konuşlandırılamıyor.
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