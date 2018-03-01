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    Son dakika! Putin'den canlı yayında nükleer tehdit!

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın her yanını vurabilecek büyük bir nükleer füze hazırladıklarını ve dünyadaki hava savunma sistemlerinin buna karşı koyamayacağını söyledi. Putin'in canlı yayında yaptığı açıklamada 'dünyanın her yerini vuracak kapasiteye sahibiz' sözleri ABD ve NATO'ya karşı açık bir tehdit olarak yorumlanıyor.

    Putin, Rusya'nın başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı füzeler geliştirdiğini söyledi.

    Putin, bu yeni füzenin dünyanın neredeyse her noktasına ulaşabileceğini ve diğer ülkelerin üretiği hava savunma sistemlerinin buna karşı gelemeyeceğini iddia etti. 

    Rus lider, Rusya sınırları çevresindeki NATO konuşlanmaları ve ABD'nin füze savunma sistemlerinin Rusya'nın inşa ettiği askeri teknoloji ile etkisiz kaldığını öne sürdü. Putin, "Rusya ve müttefiklerine karşı bir saldırı, Rusya'ya bir saldırı olarak kabul edilecek ve derhal buna yanıt verilecek" açıklamasında bulundu. 

    Son dakika Putinden canlı yayında nükleer tehdit

    Putin, seyir füzeleri tarafından taşınabilen nükleer savaş başlıkları ürettiklerini ifade etti.

    CANLI YAYINDA DUYURDU! 'YENİ SU ALTI DRONE'U TEST EDİLDİ'

    Putin, canlı yayınlanan açıklamasında nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir su altı drone'u test ettiklerini de ekledi.  Putin ürettikleri yeni bir nükleer başlığın yolunun hiçbir füzesavar tarafından kesilemeyeceğini de kaybetti.

    Rusya lideri, kruz füzeleri tarafından taşınabilecek yeni küçük nükleer başlıklar geliştirmekte olduklarını da anlattı.

    Son dakika Putinden canlı yayında nükleer tehdit

    "FAKİRLİĞİ AZALTACAĞIZ"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel ülkenin durumu konuşmasında, önümüzdeki altı yıl içinde yoksulluğu yarı yarıya azaltmayı amaçladığını söyledi.

    Putin, kazanması beklenen 17 gün sonraki başkanlık seçiminden önceki son ülkenin durumu konuşmasında, dördüncü iktidar döneminde izleyeceği politikaları anlattı.

    "Her insan bizim için değerlidir" diyen Putin, istihdamı ve ortalama yaşam süresini de arttırmayı amaçladığını vurguladı.

    Putin, 18 Mart'taki başkanlık seçiminde yedi farklı adayla yarışacak, ancak hiçbirinin geniş destek alması beklenmiyor.

    Seçime girmesi yasaklanan ve boykot çağrısında bulunan önde gelen muhalif isimlerden Alexey Navalni Putin'in rakipleri arasında yer almayacak.

    Putin şu ana dek önemli bir seçim kampanyası yürütmedi ve önümüzdeki altı yıllık dönem için yaptığı planlardan pek bahsetmedi.

    Parlamentonun alt ve üst kanatlarının ortak oturumunda konuşan Putin, ülkesindeki ortalama yaşam süresinin Japonya ve Fransa gibi olmasını istediğini söyledi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Son dakika Putinden canlı yayında nükleer tehdit

     

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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