Son dakika.. Putin, Atatürk sorusuna bu yanıtı verdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AFP
20.12.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Son dakika.. Putin, Atatürk sorusuna bu yanıtı verdi

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Son dakika.. Putin, Atatürk sorusuna bu yanıtı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14'üncü Yıllık Basın Toplantısı'nda ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yorumladı ve Atatürk ile ilgili yöneltilen bir soruya yanıt verdi.

NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kitle imha silahlarına sınırlama getirilmezse küresel nükleer savaşın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

KERÇ BOĞAZI GERİLİMİ

Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile yaşanan gerginliğe de değinen Putin, Ukrayna'nın amacının seçimler öncesi tansiyonu yükseltmek olduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun seçimler öncesinde oyunu artırmak amacıyla Ukraynalı askerleri Kerç Boğazı'na gönderdiğini ifade etti.

Putin ayrıca Azak Denizi'ndeki tansiyonu azaltmak istediğini söyledi.

ABD'DE TUTUKLANAN RUS VATANDAŞI

Putin, ABD'de ajan olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve ajan olduğunu itiraf eden Rusya vatandaşı Maria Butina için, bu ifadesini zorla verdiğini ve Butina'nın Rus hükümeti için ajanlık yapmadığını belirtti.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili fikirleri sorulan Putin, "Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusu için çok sayıda iyi şeyler yapan müthiş bir insan ve Rusya'nın iyi bir dostu." yanıtını verdi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

"Türkiye'nin çıkarlarına saygı gösteriyoruz. Türkiye'nin bağımsız dış politikası memnuniyet verici."

RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIMLAR

Putin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını ülkenin gelişme sürecini baltalamak olarak yorumladı ve Rusya ekonomisinin yaptırımlara alıştığını söyledi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Vladimir Putin, dünya kamuoyunun Skripal'in zehirlenmesi ve Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi vakalarına çok farklı tepkiler verdiğini ve Skripal vakasının Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara bahane olarak kullanıldığını belirtti ve bu durumu Rus Fobisi olarak niteledi.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

"ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum. Teröristlere Suriye'de çok büyük darbeler vurduk. Terör örgütlerinin Afganistan ve benzer ülkelere de sızması söz konusu. Bu da Rusya, ABD ve Orta Asya ülkeleri için tehdit oluşturuyor. Trump bu konuda haklı diyebilirim."

"DEAŞ'ın yeniden bir araya gelme riski de var"

"Çekilme kararının tam olarak ne anlama geldiğinden emin değilim. ABD Afganistan'dan da çekileceğini söyledi ama ABD 17 yıldır Afganistan'da. ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair henüz bir emare göremedik. ABD askerlerinin bölgede hiçbir meşruiyeti yok."

"İstanbul zirvesinde Türkiye, Almanya ve Fransa ile birlikte aldığımız karar doğrultusunda Suriye anayasa komitesinin kurulması için elimizden geleni yapıyoruz."

AFGANİSTAN'DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

"Afganistan'ın büyük kısmını kontrol altında bulunduran Taliban'ı da barış görüşmelerinde hesaba katmalıyız"

BAĞIMSIZ UKRAYNA KİLİSESİ

"Ukrayna hükümeti Ortodoks kilisesi işlerine daha önce hiç olmadığı kadar karışıyor."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.12.2018)
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