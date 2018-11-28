Son dakika... Pompeo'dan Veliaht Prens'e destek
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek çıktı. "Suudi veliaht prens ülkesini reformist bir yöne taşıdı" ifadelerini kullanan Pompeo, Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetimi cezai önlemler alacak" diye de ekledi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine destek verdiği iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan destek geldi.
Veliaht Prens Selman'ı savunan Pompeo, "Suudi veliaht prens ülkesini reformist bir yöne taşıdı" dedi. Pompeo, "Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetimi cezai önlemler alacak" diye de ekledi.
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