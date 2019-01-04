Son Dakika... Pompeo, Ortadoğu turuna çıkacak
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 8-15 Ocak tarihleri arasında Ortadoğu turuna çıkacağı ve bir kaç ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 8-15 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de olacağı bir Ortadoğu turuna çıkacağı duyuruldu.
Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret esnasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alacağı ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun aralarında Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman ve Ürdün'ün de olduğu ülkeleri bu tur kapsamında ziyaret etmesi planlanıyor.
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