Son dakika... Pompeo Ankara'ya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu taşıyan uçak Ankara'ya indi. Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Saat 10:10'da başlayan görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldı. Görüşme sona erdi. Esenboğa'daki kabul yaklaşık 35 dakika sürdü.
İLK DURAK SUUDİ ARABİSTAN'DI
ABD Başkanı Donald Trump kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini soruşturması için Pompeo'yu Suudi Arabistan'a göndermişti.
Pompeo, dün Suudi Kralı Selman ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşme hakkında bir açıklama yaptı ve Pompeo'nun, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti için şeffaf soruşturma taahhütü veren Kral Selman'a teşekkür ettiğini duyurdu.
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