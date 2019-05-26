Son dakika... Peru'da şiddetli deprem
Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 8 büyüklüğünde olan deprem, Peru’nun kuzeyinde yer alan Lagunas kentine 85 km uzaklıkta ve 115 km derinlikte meydana geldi.
Yerel saatle 02.42'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de 8 olarak verdi.
Depremde can kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Peru merkezinden 126 km uzakta meydana gelen deprem çevre ülkeler Brezilya, Kolombiya ve Ekvador'dan da hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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