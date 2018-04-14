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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Son dakika! Pentagon'da kritik açıklamalar: Operasyon nokta atışı!
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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/AJANLSLAR
14.04.2018 - 05:13, Son Güncelleme:

Son dakika! Pentagon'da kritik açıklamalar: Operasyon nokta atışı!

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Son dakika! Pentagon'da kritik açıklamalar: Operasyon nokta atışı!

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'nda (PENTAGON) basın toplantısı düzenlendi. Pentagon'daki toplantıda operasyonun ilk etabının sona erdiğini ve nokta atışı bir operasyon olduğu açıklandı.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı James Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Dunford açıklamalarda bulunuyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, yeni saldırı planlarının olmadığını açıkladı. Mattis “Esad rejiminin geçen sene mesajı almadıkları anlaşılıyor. Şimdi biz ve müttefiklerimiz daha sert vurduk ve hep birlikte Esad’a ve onun katil kurmaylarına yeni bir silahlı saldırı daha düzenlememeleri gerektiğine dair mesajımızı gönderdik” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasından yaklaşık bir saat sonra Savunma Bakanı Mattis ve Genelkurmay Başkanı Dunford Pentagon’da kameraların karşısına geçti.

Mattis şunları söyledi:

- Başkomutan olarak Başkan Trump anayasanın 2. Maddesi uyarınca ABD ulusal çıkarlarını savunmak için askeri güç kullanma yetkisine sahip. Suriye’de kötüleşen insani krizi durdurmak ve özellikle kimyasal silahların kullanımını engellemek ABD’nin ulusal çıkarıdır.

-Geçen yıl rejimin sivillere karşı kimyasal silah kullanımına yanıt olarak kimyasal silahların gönderildiği askeri üssü hedef almıştık.

-Bugün önceki saatlerde Başkan Trump ABD ordusuna, müttefiklerimizle birlikte, Suriye rejiminin kimyasal silah araştırma-geliştirme-üretim kabiliyetlerini yok etme taliamatı verdi.

-Bu gece Fransa, İngiltere ve ABD Suriye’nin kimyasal silah altyapısını vurma konusunda kararlı bir eylem başlattı.

-Açıkça görülüyor ki Esad rejimi geçen sene mesajı almamış. Bu kez, müttefiklerimiz ve biz daha kuvvetli vurduk. Hep birlikte Esad’a sorumlu tutulacakları başka bir kimyasal saldırıya girişmemeleri yönünde açık bir mesaj gönderdik.

-70 üyeli DEAŞ ile mücadele koalisyonu Suriye’de DEAŞ’I yenme hedefine bağlıdır. Bu geceki saldırı ondan ayrı olarak kimyasal silahlar kim tarafından hangi koşulda kullanılırsa uluslararası hukukun ihlali olduğununu sergiledi.

-Saldırılar Suriye rejimine yöneliktir. Bu saldırıları gerçekleştirirken sivil ve yabancı kayıpları önlemek için önemli tedbirler aldık.

-Tüm medeni ulusları Suriye’deki iç savaşı bitirmek için acilen birlik olmaya ve Cenevre’deki barış sürecini desteklemeye davet etme zamanıdır.

-Yakın zamandaki deneyimlere dayalı olarak önümüzdeki günlerde Esad rejimiyle birlikte hareket edenlerin kayda değer bir dezenformasyon kampanyası başlatmasını bekliyoruz. Şeffaflık ve netliği korumak için Halkla İlişkiler konusundaki yardımcım Dana White ve Genelkurmay Sözcüsü General McKenzie yarın sabah 9’da (TSİ 16.00) bir brifing daha düzenleyecek.

 

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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