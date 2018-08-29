Son dakika! Pasifik Okyanusu 7.1'le sarsıldı! Tsunami uyarısı geldi
Pasifik Okyanusu adalarından Yeni Kaledonya'nın güneyinde meydana gelen 7.1'lik depremin ardından, 3 ada için tsunami uyarısı geldi.
Güney Pasifik adalarından olan Yeni Kaledonya bu sabah 7.1'lik depremle sarsıldı.
6 mil açıkta meydana gelen deprem tsunamiye yol açtı.
3 ADAYA TSUNAMİ UYARISI
Ajanslar depremin hemen ardından acil koduyla haberler geçmeye başladı.
1 metrelik uzunluğa çıkan tsunami dalgalarının ardından yetkililer, 3 Pasifik adası; Yeni Kaledonya, Fiji ve Vanuatu'ya tsunami uyarısında bulundu.
DÜNYAYI MEGA DEPREM KORKUSU SARDI
Yeryüzü son günlerde dev depremlerle sarsılmaya devam ediyor. En son Venezuela'da meydana gelen depremin etkisi Karayip Adaların'dan Trinadad, Tobago ve Grenada'da hissedilmişti.
Geçen hafta yeryüzünde meydana gelen 214 deprem 'mega deprem' korkusunu yeniden canlandırdı.
Yaklaşık 70 sarsıntı 'Ateş çemberi' olarak adlandırılan volkanik ve tektonik patlamaların yaşandığı bölgeyi de canlandırabilir. Bu bölge 25 bin mil uzunluktaki Güney Amerika, Avustralya, Batı Amerika ve Doğu Asya'yı kapsıyor...
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