Son dakika! Pasifik Okyanusu 7.1'le sarsıldı! Tsunami uyarısı geldi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriDünya Son dakika! Pasifik Okyanusu 7.1'le sarsıldı! Tsunami uyarısı geldi
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Dünya
hurriyet.com.tr / dış haberler
29.08.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Son dakika! Pasifik Okyanusu 7.1'le sarsıldı! Tsunami uyarısı geldi

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Son dakika! Pasifik Okyanusu 7.1'le sarsıldı! Tsunami uyarısı geldi

Pasifik Okyanusu adalarından Yeni Kaledonya'nın güneyinde meydana gelen 7.1'lik depremin ardından, 3 ada için tsunami uyarısı geldi.

Güney Pasifik adalarından olan Yeni Kaledonya bu sabah 7.1'lik depremle sarsıldı.

6 mil açıkta meydana gelen deprem tsunamiye yol açtı.

3 ADAYA TSUNAMİ UYARISI

Ajanslar depremin hemen ardından acil koduyla haberler geçmeye başladı.

1 metrelik uzunluğa çıkan tsunami dalgalarının ardından yetkililer, 3 Pasifik adası; Yeni Kaledonya, Fiji ve Vanuatu'ya tsunami uyarısında bulundu.

DÜNYAYI MEGA DEPREM KORKUSU SARDI

Yeryüzü son günlerde dev depremlerle sarsılmaya devam ediyor. En son Venezuela'da meydana gelen depremin etkisi Karayip Adaların'dan Trinadad, Tobago ve Grenada'da hissedilmişti.

Geçen hafta yeryüzünde meydana gelen 214 deprem 'mega deprem' korkusunu yeniden canlandırdı.

Yaklaşık 70 sarsıntı 'Ateş çemberi' olarak adlandırılan volkanik ve tektonik patlamaların yaşandığı bölgeyi de canlandırabilir. Bu bölge 25 bin mil uzunluktaki Güney Amerika, Avustralya, Batı Amerika ve Doğu Asya'yı kapsıyor...

 

 

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