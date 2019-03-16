Son dakika... Paris'te sokaklar savaş alanına döndü! Dükkanlar yağmalandı
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler tekrar sokaklara çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler gösterilerin 18. haftasında yeniden sokaklara çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı.
Yüzlerce sarı yelekli eylemci Paris'in merkezindeki sokaklarda polisle çatışöayı sürdürüyor. Paris genelinde önceki haftalara nazaran daha çok polisin görev aldığı belirtiliyor.
Une foule immense sur les champs. Le peuple n'a pas peur de la lacrymo ou des LBD ! #Giletsjaunes #Acte18 #ActeXVIII #Paris #16Mars pic.twitter.com/HmejpVlwfJ— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) March 16, 2019
Bazı eylemciler yollara barikat kurdu ve araçları ateşe verdi.
Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 4'üncü ayını doldurdu.
🔴🇫🇷URGENT - Un kiosque est en feu sur les Champs-Élysées, des tirs de LBD-40 signalés à hauteur de tête. Violences inouïes en plein cœur de #Paris. #Acte18 pic.twitter.com/0OC7qgM3Jm— AlertesInfos (@AlertesInfos) March 16, 2019
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