Son dakika... Paris'te Sarı Yelekliler altıncı kez sokakta
Fransa’da 6’ncı kez bir araya gelen Sarı Yelekliler, Paris’in turistik yerlerini gezerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protestolar düzenledi.
Paris’te Sarı Yelekliler, 6’ncı hafta gösterilerinde yön değiştirdi. Protestocular kırıp dökme yerine başkent Paris’i ziyaret eden turistlerin yoğun olduğu alanlarda Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etti.
Sabahın erken saatlerinde Paris’in ünlü Ressamlar Tepesi olarak tanımlanan Montmartre tepesindeki Sacré-Cur Kilisesi önünde buluşan protestocular, burada bir süre Macron karşıtı sloganlar attıktan sonra, yine gece hayatının ünlü caddesi Pigalle uğrayıp, oradan da Galerie Lafayette mağazası çevresinden tarihi Madeline Kilisesi meydanına yürüdü.
Cumhurbaşkanlığı sarayına giden cadde ve sokakların polis tarafından tutulması üzerine, Opera Meydanı'na yürüyen göstericiler oradan da tarihi Louvre Müzesi alanına girdi.
FRANSIZ POLİSİ TETİKTE
Sarı Yelekliler'in gösterileri, geçtiğimiz haftalara göre etkisini kaybetmiş olsa da, polis 6’ncı hafta gösterilerine katılanların daha radikal kişiler olabileceği için güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Güvenlik dolayısıyla birçok metro istasyonu yine kapalı tutulurken, Noel alışverişi için sıkça tercih edilen büyük mağazaların çevrelerine yerleşen güvenlik güçleri üst ve çanta araması yaptı.
BİR KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Fransa'nın Perpignan şehrinde A9 otobanın girişinde Sarı Yelekliler tarafından yapılan baraj eyleminin yakınında meydana geldi. Dün gece meydana gelen kazada 36 yaşındaki sarı yelekli bir protestocu park halindeki kamyona çarparak hayatını kaybetti.
Yaklaşık bir aydır süren "Sarı Yelekliler" eylemleri sırasında 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.
PROTESTOLAR
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.
Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.
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