Son dakika... Paris sokakları karıştı!
Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklara çıktı. Paris'teki gösterilerde bir kişinin kolu koptu, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Fransa'da sarı yelekliler yeniden meydanlara çıktı. Paris'teki gösterilerde bir kişinin kolu koptu. Polis göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor.
17 Kasım 2018'den itibaren Fransa sokaklarına çıkan 'sarı yelekliler'in protestoları dünyada geniş yankı uyandırmıştı.
Herhangi bir sendika veya siyasal parti tarafından organize edilmeyen Sarı Yelekliler'in protestoları sadece akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı değil ekonomik durgunluk, devlet yardımlarının azalması ve genel olarak Fransız elitine karşı düzenlenmektedir.
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