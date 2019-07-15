Son dakika... Papua Yeni Gine'de 6.2 büyüklüğünde deprem
Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Papua Yeni Gine'de merkez üssü Kandrian kentinin 7 km kuzeydoğusu olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 18:21'de meydana gelen deprem yerin 80 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Papua Yeni Gine'de geçtiğimiz 14 Mayıs tarihinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Ülkede şubat sonu ve mart başında meydana gelen depremlerde 125 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce ev kullanılamaz hale gelmişti.
Update: M6.3 #earthquake strikes 87 km SW of #Kimbe (Papua New Guinea) 14 min ago. https://t.co/k28pdtF9NQ— AllQuakes - EMSC (@EMSC) 15 Temmuz 2019
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