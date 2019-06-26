Son dakika... Panama'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Panama'nın batısında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Orta Amerika ülkesi Panama'da, merkez üssü Kosta Rika sınırı yakınlarında olan 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 23:23'te David kentinin 44 km batısında meydana gelen deprem yerin 14.2 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
M6.3 #earthquake (#sismo) strikes 42 km W of #David (#Panama) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/vZCL2tZ3BR— EMSC (@LastQuake) 26 Haziran 2019
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