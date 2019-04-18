Son dakika... Pakistan'da silahlı saldırgan dehşeti
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar bir yolcu otobüsünü durdurup, 14 kişiyi vurarak öldürdü.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı bir saldırgan kaçırdığı otobüsteki en az 14 kişiyi kurşunlayarak öldürdü.
Silahlı saldırganın otobanda durdurduğu otobüste önce yolculara inmesini söylediği ve ardından kurşun yağdırmaya başladığı belirtildi.
Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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