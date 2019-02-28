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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
28.02.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Pakistan savaş uçakları, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştı

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Son dakika... Pakistan savaş uçakları, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştı

Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu. Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçakları tarafından Cammu Keşmir bölgesi üzerinde engellendi. Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına rehin Hint pilotu geri iade edebileceklerini söyledi.

Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Cemmu Keşmir bölgesi üzerinden Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı ve Hindistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Pakistan uçaklarını engellediği duyuruldu.

"REHİN PİLOTU GERİ VERMEYE HAZIRIZ"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına rehin Hint pilotu geri iade edebileceklerini söyledi.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.

Hint savaş uçağı vurulduPakistan Hava Kuvvetleri'ne ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi üç savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildi. Yetkililer, Hindistan savaş uçaklarının yaptığı önlemenin ardından uçakların Pakistan tarafına döndüğü belirtildi. Yaşanan olay sebebiyle Keşmir'deki Srinagar Havalimanı üç saat süre ile uçuşlara kapatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, savaş uçaklarının Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde uçuş yaptığını doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pakistan'ın niyetinin tansiyonu yükseltmek olmadığını fakat her türlü durumu hazırlıklı olunduğu belirtildi. Pakistan Ordusu, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi. Yaşanan olay sebebiyle 2'si pilot 1'i sivil 3 kişi yaşamını yitirdi.
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