Son dakika... Pakistan savaş uçakları, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştı
Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu. Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçakları tarafından Cammu Keşmir bölgesi üzerinde engellendi. Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına rehin Hint pilotu geri iade edebileceklerini söyledi.
Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Cemmu Keşmir bölgesi üzerinden Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı ve Hindistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Pakistan uçaklarını engellediği duyuruldu.
"REHİN PİLOTU GERİ VERMEYE HAZIRIZ"
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına rehin Hint pilotu geri iade edebileceklerini söyledi.
PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.
Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.
Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.
Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.
Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.
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