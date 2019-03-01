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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
01.03.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Pakistan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını boykot edecek

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Son dakika... Pakistan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını boykot edecek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı sebebiyle katılmayacaklarını ve boykot edeceklerini duyurdu. Bakan Kureşi ayrıca esir Hintli pilotun bugün Hindistan'a teslim edileceğini söyledi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantılarına Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ın onur konuğu olarak davet edilmesi nedeniyle katılmama kararı aldığını açıkladı.

Parlamentoda yapılan birleşik oturumda senatör ve milletvekillerini bilgilendiren Kureyşi, bugün ve yarın düzenlenecek İİT toplantılarına katılmama kararını duyurdu.

İİT'nin Swaraj'ı onur konuğu olarak çağırmasını protesto ettiklerini belirten Kureyşi, Pakistan'ın talebine rağmen davetin iptal edilmediğine dikkati çekerek, "BAE her zor zamanda Pakistan'a yardım etmiştir ancak Pakistan'ın protestosuna rağmen davet iptal edilmedi. Hint Dış İlişkiler Bakanı davet edilirken bize danışılmadı. Hindistan ne İİT üyesi ne de gözlemci ülkelerden biri." diye konuştu.

Kureyşi, BAE'ye Swaraj'a yapılan davetin iptali için iki mektup yazdığını da hatırlattı.

İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün ve yarın yapılacak oturumlarla tamamlanacak

Hindistan - Pakistan Savaşı küresel iklim değişikliğini durdurabilir
'Hindistan - Pakistan Savaşı küresel iklim değişikliğini durdurabilir'

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Hint savaş uçağı vurulduPakistan Hava Kuvvetleri'ne ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi üç savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildi. Yetkililer, Hindistan savaş uçaklarının yaptığı önlemenin ardından uçakların Pakistan tarafına döndüğü belirtildi. Yaşanan olay sebebiyle Keşmir'deki Srinagar Havalimanı üç saat süre ile uçuşlara kapatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, savaş uçaklarının Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde uçuş yaptığını doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pakistan'ın niyetinin tansiyonu yükseltmek olmadığını fakat her türlü durumu hazırlıklı olunduğu belirtildi. Pakistan Ordusu, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi. Yaşanan olay sebebiyle 2'si pilot 1'i sivil 3 kişi yaşamını yitirdi.
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