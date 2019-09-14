Son dakika! Ortalık karıştı... ABD'den bomba hamle
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’ın petrol rafinerilerine gerçekleştirilen SİHA saldırılarıyla ilgili olarak Tahran’a işaret etti.
Twitter’dan açıklamalarda bulunan Pompeo şunları ifade etti:
“(Hasan) Ruhani ve (Cevad) Zarif diplomasiyle ilgileniyor gibi görünse de, Suudi Arabistan’a düzenlenen 100’e yakın saldırının arkasında Tahran var. Tansiyonu düşürmeye yönelik tüm çağrıların ortasında, İran şimdi de Dünya’nın enerji tedariğine bugüne kadar görülmemiş bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıların Yemen’den geldiğine ilişkin bir kanıt yok. Tüm uluslara, açıkça ve net bir şekilde İran’ın saldırılarını kınama çağrısı yapıyoruz. ABD olarak ortaklarımızla ve müttefiklerimizle, enerji piyasalarının teminini garanti altına almak için çalışacağız ve İran bu saldırısıyla ilgili olarak sorumlu tutulmaktadır.”
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle