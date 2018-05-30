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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
30.05.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Son dakika! Öldü sanılan gazeteci için inanılmaz istihbarat operasyonu

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Son dakika! Öldü sanılan gazeteci için inanılmaz istihbarat operasyonu

Dün Ukrayna'da Rus istihbaratı tarafından öldürüldüğü duyurulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun 'ölmediği' ortaya çıktı. Babçenko, ölmediğini açıklayarak Kiev'de canlı yayına çıktı. Gazetecinin 'öldü' süsü verilerek Rus istihbaratının operasyonundan kurtarıldığı iddia edildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast emrini Rus özel kuvvetlerinin verdiğini ve bunun için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Babçenko'ya suikast yapmayı planlayan kişilerin yakalandığı ifade edildi. 

Canlı yayına katılan Babçenko ise hakkındaki bilinçli yapılan ölüm haberler için üzgün olduğunu, kendisi için düzenlenen cinayet planını engellemek için Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini belirtti.

Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne hayatını kurtardıkları için teşekkür etti ve operasyonun 2 aydır planlandığını belirtti.

Son dakika Öldü sanılan gazeteci için inanılmaz istihbarat operasyonu

UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ BAŞKANI: KİEV'DE GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasiliy Gritsak, Kiev'de öldürüldüğü belirtilen Rus gazeteci Arkadiy Babçenko'nun hayatta olduğunu, cinayet girişimini düzenleyen kişinin Kiev'de gözaltına alındığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Gritsak "Yaklaşık 3 saat önce olayın faili Kiev'de tarafımızca gözaltına alındı. Şu anda bu kişiyle ilgili soruşturma işlemleri ile yaşadığı ve gittiği yerlerdeki aramalar sürüyor" dedi.

Öldü sanılan gazeteci için inanılmaz istihbarat operasyonuDün Ukrayna'da Rus istihbaratı tarafından öldürüldüğü duyurulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun 'ölmediği' ortaya çıktı. Babçenko, ölmediğini açıklayarak Kiev'de canlı yayına çıktı. Gazetecinin 'öldü' süsü verilerek Rus istihbaratının operasyonundan kurtarıldığı iddia edildi.
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