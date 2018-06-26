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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.06.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Son dakika! O ülkede kriz büyüyor... İstifasını açıkladı!

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Yunan hükümetinin koalisyon ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinde bir milletvekili daha Makedonya hükümeti ile "isim sorununa" ilişkin varılan anlaşma sebebiyle istifa etti.

Sağ parti ANEL'in Selanik milletvekili Yorgos Lazaridis'in, Yunan meclis başkanlığına sunduğu mektupla istifasını açıkladığı bildirildi.

Böylece partinin milletvekili sayısı 7'ye düşerken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras liderliğindeki hükümetin milletvekili sayısı 300 sandalyeli mecliste 152'ye geriledi.

Daha önce, "isim sorunu" tartışmalarının ardından ANEL Sözcüsü Mandalena Papadopoulou istifa etmişti. Bir diğer ANEL milletvekili Dimitris Kammenos ise hükümet hakkında Makedonya ile varılan anlaşmaya ilişkin verilen gensoru önergesine destek verdiğinden dolayı partiden ihraç edilmişti.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, bir radyo programında, hükümetin çoğunluk sorunu olmadığını ve kurtarma paketi programından çıkmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin verdiği gensoru önergesi reddedilmiş, hükümet güven tazelemişti.

TARİHİ ANLAŞMA 17 HAZİRAN'DA İMZALANDI

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin tarihi anlaşma 17 Haziran'da imzalanmıştı. Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Makedonya Meclisinde 20 Haziran'da onaylamıştı.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

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