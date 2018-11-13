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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.11.2018 - 04:04, Son Güncelleme:

Son dakika... NYT'den flaş iddia: Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi

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Son dakika... NYT'den flaş iddia: Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı suikasti için Türkiye'ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dediği iddia edildi.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ülkelere verdiklerini söylediği Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elindeki tapeler hakkında yeni bir iddia ortaya attı. 

Habere göre, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed'e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı. 

Mutreb, telefon görüşmesinde isim vermeden, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dedi. 

"İNKAR EDİLEMEZ BİR DELİL OLABİLİR" 

Haberde, Türk istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüşmesindeki "patron" ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kastedildiğine, Mutreb'in konuştuğu kişinin ise Bin Selman'ın yardımcılarından biri olduğuna inandıklarını söylediği öne sürüldü. 
Türk yetkililer, söz konusu ses kaydında Prens Muhammed'den net bir şekilde bahsedilmediğini belirtirken, Amerikan istihbarat yetkilileri yine de bu kaydın Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı konusunda "inkar edilemez bir delil olabileceğine" dikkati çekti. 

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İNKAR 

Suudi Arabistan tarafından söz konusu ses kayıtları hakkında yapılan açıklamada Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olmadığı savunularak, söz konusu "patronunuza söyleyin" bölümüne dair, "Türkiye, istihbarat servislerimize ses kayıtlarını dinletti ve şu anda bu ses kayıtlarında bahsedilen kısma rastlanmadı." ifadesi kullanıldı. 

Haberde ayrıca, bu ses kayıtlarının Bin Selman ile yakın ilişkiler içinde olan Donald Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artıracağına işaret edilerek, geçen ay Türkiye ziyaretinde söz konusu kayıtları dinlediği belirtilen CIA Direktörü Gina Haspel ve diğer istihbarat yetkililerinin bu hafta Kaşıkçı soruşturması hakkında Kongreyi bilgilendireceği aktarıldı. 

Haberde görüşlerine yer verilen, ABD Kongresinin yeni döneminde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olması beklenen Demokrat vekil Adam Schiff, istihbarat yetkililerinin Suudi Veliaht Prens'i doğrudan hedef gösterecek kesin bir kanıta ulaşılmasının zor olduğunu dile getirerek, "Bir cinayeti işleyen insanların kimden emir aldıklarını ya da kiminle bağlantılı olduklarını açıkça konuşmalarını beklemek çok da gerçekçi olmaz." dedi. 

Doğrudan bir kanıt olmamasının, istihbarat teşkilatlarının Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutmamalarına yol açmaması gerektiğini vurgulayan Schiff, İstihbarat Komitesi Başkanı olur olmaz Kaşıkçı cinayetini soruşturacağı ve Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'daki eylemlerini geniş bir şekilde araştıracağının sözünü verdi. 

Washington Posttan ABD Kongresine Cemal Kaşıkçı çağrısı: Orada bir örtbas operasyonu var
Washington Post'tan ABD Kongresi'ne Cemal Kaşıkçı çağrısı: 'Orada bir örtbas operasyonu var'
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