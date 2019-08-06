Son dakika... Nobel ödüllü ünlü yazar hayatını kaybetti!
Amerikalı Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison 88 yaşında hayatını kaybetti.
Beloved üçlemesiyle önemli başarılara imza atan Amerikalı Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti.
Morrison "Afro-Amerikan" edebiyatının tanınması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Sevgili (Beloved) adlı romanıyla 1988 yılında Pulitzer Ödülü'nü kazanan Morrison, 1993 yılında ise Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.
Yazar, eserlerinde çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık ve bu ırkçılığın yıkıcı sonuçlarını konu edinmiştir.
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