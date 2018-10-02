Son dakika: Nobel fizik ödülü sahibini buldu
2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu.Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki kazananları yapılan resmi duyuru ile belli oldu.
Ödülün bu yılki sahipleri Arthur Ashkin, Gerard Mouru ve Donna Strickland oldu.
Ödül ışıkla yapılan cihazlara verildi. Yapılan açıklamaya göre, bu üç bilim insanı ödüle lazer fiziğindeki çığır açıcı çalışmalarından dolayı layık görüldü.
GEÇEN YIL ÖDÜL 'YERÇEKİMİ ÇALIŞMASINA' GİTMİŞTİ
Nobel Fizik Ödülü'nün geçen yılki sahipleri yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'nun olmuştu.
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