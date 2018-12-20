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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılması talebi reddedildi
GeriDünya Son dakika... Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılması talebi reddedildi
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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
20.12.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılması talebi reddedildi

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Son dakika... Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılması talebi reddedildi

Japonya'da mahkeme, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılması talebini reddetti.

Japonya'da mahkeme, savcılığın, kazancını düşük göstermekle suçlanan Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un tutukluluk süresinin uzatılmasına ilişkin talebini geri çevirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, kazancını düşük gösterdiği gerekçesiyle "finansal suistimalle" suçlanan ve halihazırda tutuklu bulunan Ghosn'un tutukluluk süresinin 10 gün daha uzatılmasına yönelik savcılık talebini reddetti.

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek, Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.

Savcılığın talebi üzerine tutuklanan ve yasalar gereği 22 günlük tutukluluk süresi 10 Aralık'ta dolan Ghosn'un, 2016-2018'i kapsayan yeni iddialar üzerine 20 Aralık'a kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Bu sürenin savcılığın talebi ve mahkemenin onayı ile 30 Aralık'a kadar uzatılabileceği kaydedilmişti.

Savunma avukatları, Ghosn hakkındaki iddiaların geçersiz olduğunu ifade ediyor.

Suçlu bulunması halinde Ghosn'un 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Yardımcısı Greg Kelly de Ghosn'un hemen ardından tutuklanmıştı.

Ghosn ve Kelly'nin avukatları olmadan uzun süre sorgulanmaları uluslararası toplum tarafından eleştirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, Ghosn ve Kelly'nin görevlerine son vermiş, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

 

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