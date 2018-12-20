Son dakika... Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılması talebi reddedildi
Japonya'da mahkeme, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılması talebini reddetti.
Japonya'da mahkeme, savcılığın, kazancını düşük göstermekle suçlanan Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un tutukluluk süresinin uzatılmasına ilişkin talebini geri çevirdi.
Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, kazancını düşük gösterdiği gerekçesiyle "finansal suistimalle" suçlanan ve halihazırda tutuklu bulunan Ghosn'un tutukluluk süresinin 10 gün daha uzatılmasına yönelik savcılık talebini reddetti.
Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek, Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.
Savcılığın talebi üzerine tutuklanan ve yasalar gereği 22 günlük tutukluluk süresi 10 Aralık'ta dolan Ghosn'un, 2016-2018'i kapsayan yeni iddialar üzerine 20 Aralık'a kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.
Bu sürenin savcılığın talebi ve mahkemenin onayı ile 30 Aralık'a kadar uzatılabileceği kaydedilmişti.
Savunma avukatları, Ghosn hakkındaki iddiaların geçersiz olduğunu ifade ediyor.
Suçlu bulunması halinde Ghosn'un 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Yardımcısı Greg Kelly de Ghosn'un hemen ardından tutuklanmıştı.
Ghosn ve Kelly'nin avukatları olmadan uzun süre sorgulanmaları uluslararası toplum tarafından eleştirilmişti.
Nissan Motor Yönetim Kurulu, Ghosn ve Kelly'nin görevlerine son vermiş, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.
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