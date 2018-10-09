Son dakika: Nikki Haley istifa etti
ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley beklenmedik şekilde istifa etti. İstifa haberi ABD'de şok etkisi yarattı. Donald Trump'ın istifayı kabul ettiği öğrenildi. Haley, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Nikki Haley'in ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevinden istifa ettiği duyuruldu.
Nikki Haley, Ocak 2017'den bu yana ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevini yürütüyordu.
Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Nikki Haley'in bugün yerel saatle 10:30'da ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te görüşeceğini duyurdu.
Nikki Haley'in istifa kararını Amerikan basını beklenmedik bir gelişme olarak duyurdu.
"ADAY OLMAYACAĞIM"
İstifa edeceğini açıklayan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.
ABD Başkanı Trump da Nikki Haley ile ilgili "Bu yılın sonunda BM’deki görevinden ayrılacak." ifadesini kullandı.
TRUMP'TAN NIKKI HALEY TWEETi
ABD Başkanı Donald Trump, Nikki Haley ile ilgili bir de tweet attı. Trump "10:30'da Oval Ofis'te arkadaşım elçi Nikki Haley ile önemli bir duyuru yapacağız" diye yazdı.
Trump, Haley'in yıl sonunda görevini bırakmasının ardından bir süre dinlenmesini ve başka bir pozisyonda yanında yer almasını beklediğini ifade etti.
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