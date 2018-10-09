Son dakika: Nikki Haley istifa etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Nikki Haley istifa etti
GeriDünya Son dakika: Nikki Haley istifa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
09.10.2018 - 17:13, Son Güncelleme:

Son dakika: Nikki Haley istifa etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Nikki Haley istifa etti

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley beklenmedik şekilde istifa etti. İstifa haberi ABD'de şok etkisi yarattı. Donald Trump'ın istifayı kabul ettiği öğrenildi. Haley, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Nikki Haley'in ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Nikki Haley, Ocak 2017'den bu yana ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Son dakika: Nikki Haley istifa etti

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Nikki Haley'in bugün yerel saatle 10:30'da ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te görüşeceğini duyurdu.

Nikki Haley'in istifa kararını Amerikan basını beklenmedik bir gelişme olarak duyurdu.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

İstifa edeceğini açıklayan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump da Nikki Haley ile ilgili "Bu yılın sonunda BM’deki görevinden ayrılacak." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN NIKKI HALEY TWEETi

ABD Başkanı Donald Trump, Nikki Haley ile ilgili bir de tweet attı. Trump "10:30'da Oval Ofis'te arkadaşım elçi Nikki Haley ile önemli bir duyuru yapacağız" diye yazdı.

Trump, Haley'in yıl sonunda görevini bırakmasının ardından bir süre dinlenmesini ve başka bir pozisyonda yanında yer almasını beklediğini ifade etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika: O isim istifa etti

Ölümden kaçış! Günler sonra ortaya çıktı

Yatılı okulda dehşet! Önce taciz ettiler sonra annelerini de çağırıp...

BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması