Son dakika... Nijerya'da okul binası çöktü

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta içerisinde bir okulun da bulunduğu 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında 100'den fazla kişinin olduğu belirtildi. Enkazdan en az 10 çocuğun kurtarıldığı aktarıldı.

Çökme anının, okulda dersler başladıktan kısa bir süre sonra yaşandığı bildirildi.

BREAKING NEWS!!!

Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island. #LRU #LASG pic.twitter.com/LtW2pfxybT