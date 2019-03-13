Son dakika... Nijerya'da okul binası çöktü
Nijerya'nın Lagos kentinde içerisinde bir okulun da yer aldığı 3 katlı binanın çöktüğü ve yüzden fazla kişinin enkaz altında kaldığı duyuruldu.
Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta içerisinde bir okulun da bulunduğu 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında 100'den fazla kişinin olduğu belirtildi. Enkazdan en az 10 çocuğun kurtarıldığı aktarıldı.
Çökme anının, okulda dersler başladıktan kısa bir süre sonra yaşandığı bildirildi.
BREAKING NEWS!!!— The Lagos State Govt (@followlasg) March 13, 2019
Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island. #LRU #LASG pic.twitter.com/LtW2pfxybT
Binadaki diğer iki katında daireler bulunuyordu.
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