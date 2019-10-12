Son dakika... New York'ta silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı
ABD'nin New York kentinde bir kulüpte gerçekleştirilen silahlı saldırı sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
ABD'nin New York kentindeki Utica Caddesi'nde yer alan bir gece kulübünde silahlı saldırı sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi ,3 kişi yaralandı.
Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Saldırının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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