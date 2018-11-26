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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
26.11.2018 - 20:02, Son Güncelleme:

Son dakika... NATO'dan Rusya'ya flaş çağrı: 'Serbest bırakın'

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Son dakika... NATO'dan Rusya'ya flaş çağrı: 'Serbest bırakın'

NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor. Rusya'ya, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda yaşanan krizle ilgili Ukrayna’nın talebiyle olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azak Denizi’nde iki ülkede yaşanan gerginliğe ilişkin “Dün gördüklerimiz çok ciddiydi” dedi.

toltenberg, “Bütün müttefikler, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için tam desteğini vurguladı. Ukrayna gemilerine karşı askeri gücün kullanılması için hiçbir gerekçe yok. Bu yüzden Rusya'yı Ukrayna askerlerini ve dün ele geçirdiği gemileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz” dedi.

Dün 3 Ukrayna gemisi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Rus Sahil Güvenliğinin gemilere ateş açtığı, bir Ukraynalı denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi Rusya tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı'na çekilmişti.

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