Son dakika... NATO zirvesi öncesi askerden “rezerv” yanıtı
Askeri kaynaklar, NATO Liderler Zirvesi öncesinde “Türkiye’nin NATO güvenlik planlarına rezerv koyduğu” iddialarına yanıt verdi. NATO içerisindeki legal prosedürlerin işlediğine dikkat çeken kaynaklar, “Onlar normal şekilde işliyor. ‘Türkiye şantaj yapıyor’ gibi ifadeler kabul edilebilir değil” dedi.
Türkiye’nin “tam veto” hakkına da vurgu yapan askeri kaynaklar, “NATO’nun çok önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO’ya katkılarımızı tartışamaz. Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye verdiği katkılarla NATO’nun tam merkezindedir” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle