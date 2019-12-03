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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
03.12.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

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Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Suriye'deki YPG'nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları var. Ancak halihazırda hem Baltık ülkelerini hem de tüm müttefikleri korumak için planlarımız ve güçlerimiz bulunuyor." dedi.

Stoltenberg, NATO Liderler Toplantısı kapsamında Londra'da düzenlenen "NATO Engages" programında "2019 Liderler Toplantısı için Hazırlık" başlıklı oturuma katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" değerlendirmesine katılmadığını vurgulayan Stoltenberg, "NATO'ya baktığınızda çözüm üretmeye devam ediyoruz. Her gün daha fazla birlikte hareket ederek ittifakın canlı olduğunu ortaya koyuyoruz." dedi.
Stoltenberg, ittifak hakkında görüş ayrılıklarının sıklıkla dile getirilmesinin NATO'nun güvenirliğini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine ise "Kimse birliğimizi ve dayanışmamızı sorgulamamalı. Faaliyetler, sözlerden çok daha güçlü. Hakkımızdaki retorik çok kötü olabilir ancak özünde çok iyi işler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YPG'nin tanımı hakkında görüş ayrılıkları var"

ABD'nin YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin bir soruya ise Stoltenberg, "Suriye'deki YPG'nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları var. Ancak halihazırda hem Baltık ülkelerini hem de tüm müttefikleri korumak için planlarımız ve güçlerimiz bulunuyor." diye konuştu.
Stoltenberg, bu konuda oluşan görüş ayrılığının NATO Liderler Toplantısı kapsamında çözülüp çözülmeyeceğinin sorulması üzerine ise "Bu konuda söz veremem ancak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Savunma konusunda planımız yok anlamına gelmiyor. Mevcut planlarımızı sürekli güncelliyoruz ve geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çin ilk kez gündemde"

NATO'nun Çin'in yükselişinden kaynaklanabilecek güvenlik endişelerini göz ardı edemeyeceğini ifade eden Stoltenberg, "Çin ilk kez resmi olarak gündemimizde. Bazı fırsatların yanı sıra sorunlar da bulunuyor. " dedi.
Stoltenberg, Çin'in yükselişini tüm müttefiklerin birlikte ele almaya karar vermesinin önemli bir adım olduğunun altını çizerek "Yeni bir düşman yaratma niyetinde değiliz." açıklamasında bulundu.

Rusya ile ilişkilerde ittifakın caydırıcılık ve diyalogdan oluşan çift ayaklı bir tutum izlediğini belirten Stoltenberg, Moskova'yla diyalog konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini savundu.

Stoltenberg, bu yolla Rusya'yla ilişkiler düzelmese bile askeri kazaların engellenebileceğine işaret ederek özellikle silahlanma kontrolü konusunda tarafların ortak bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifakın 70'inci yıl kutlamalarına ilişkin ise "NATO, değişebildiği için tarihin en başarılı askeri ittifakı olabildi. Değişebildiğimiz müddetçe de en güçlü ittifak olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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