Son dakika! Trump en kritik bakanını görevden aldı

TRUMP Tillerson'ı görevden aldığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında ABD dış politikasındaki neredeyse her önemli konuda ortaya çıkan fikir ayrılıklarının 'tamiri zor bir' hal almaya başladığı belirtiliyordu.

TILLERSON TWITTER'DAN ÖĞRENDİ

Tillerson'ın görevden alındığını Twitter üzerinden öğrendiği ortaya çıktı. AFP'nin aktardığına göre, Tillerson 'görevden alınma nedeni' hakkında bilgi sahibi değil.

MIKE POMPEO

Trump ve Tillerson'ın bugüne kadar Kuzey Kore, İran ve Katar krizi konularında kamuoyu önünde sık sık birbirine ters düşen açıklamalar yapmaları ise ikili arasındaki fikir ayrılıklarının basın yoluyla mesajlaşmaya vardığını gösteriyor.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!