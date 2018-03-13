Son dakika! Trump en kritik bakanını görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Direktörü Mike Pompeo, CIA Direktörlüğü'ne ise Gina Haspel'in getirildiği açıklandı. Haspel, bu göreve gelen ilk kadın unvanını kazandı. Tillerson'ın Trump'ın kararını Twitter üzerinden öğrendiği ve Trump ile bu konu hakkında konuşmadığı ortaya çıktı. AFP haber ajansının aktardığına göre, Tillerson görevden alınma nedeni hakkında önceden bilgilendirilmedi.
TRUMP Tillerson'ı görevden aldığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu.
ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında ABD dış politikasındaki neredeyse her önemli konuda ortaya çıkan fikir ayrılıklarının 'tamiri zor bir' hal almaya başladığı belirtiliyordu.
TILLERSON TWITTER'DAN ÖĞRENDİ
Tillerson'ın görevden alındığını Twitter üzerinden öğrendiği ortaya çıktı. AFP'nin aktardığına göre, Tillerson 'görevden alınma nedeni' hakkında bilgi sahibi değil.
MIKE POMPEO
Trump ve Tillerson'ın bugüne kadar Kuzey Kore, İran ve Katar krizi konularında kamuoyu önünde sık sık birbirine ters düşen açıklamalar yapmaları ise ikili arasındaki fikir ayrılıklarının basın yoluyla mesajlaşmaya vardığını gösteriyor.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mart 2018
'Trump, Twitter'dan "CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkarak. Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz. Gina Haspel CIA'in yeni direktörü ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler" ifadesini kullandı.
GINA HASPEL
Geçen sene ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak, görevinin başında olduğunu bildirmiş, Amerikan medyasında hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerine tepki gösteren Tillerson, "Başkan'a olan bağlılığım güçlüdür. Başkan Yardımcısı da görevimde kalmam konusunda beni ikna etmeye hiçbir zaman çalışmadı. Çünkü bu görevi bırakmayı hiç düşünmedim" demişti.
KRİZ BÖYLE ORTAYA ÇIKTI: TRUMP'A 'MORON' DEDİ
Görevden alınan Rex Tillerson'ın bir toplantı esnasında Trump için 'moron' ifadesini kullandığı ifade edilmişti.
Bu haberin ardından kamera karşısına geçen Tillerson, "Bu görevden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Başkan'a ve ülkeme bağlılığım göreve başladığım günden bu yana aynı. Bunun tersi iddiaların hepsi yanlış" demişti.
POMPEO 'ŞAHİN' OLARAK TANIMLANIYOR
Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanı olmadan önce ExxonMobil CEO'su olarak görev yapan Tillerson'ı Rusya ile yakın ilişkileri gerekçesiyle göreve getirdiği biliniyordu.
ABD basını, Trump'ın Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmeyi planlandığını Kasım 2017'de yazmıştı.
Pompeo'nun İran konusunda Tillerson'a göre çok daha sert bir tutum takındığı ve Tillerson ile karşılaştırıldığını 'daha şahin' bir isim olduğu ifade ediliyor.
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