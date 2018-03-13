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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSon dakika! Trump en kritik bakanını görevden aldı
Dünya Son dakika! Trump en kritik bakanını görevden aldı
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Sıradaki Haber:Trump Twitter'dan kovdu! Tillerson Çavuşoğlu ile görüşecekti

Dünya
13.03.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Son dakika! Trump en kritik bakanını görevden aldı

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Son dakika! Trump en kritik bakanını görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Direktörü Mike Pompeo, CIA Direktörlüğü'ne ise Gina Haspel'in getirildiği açıklandı. Haspel, bu göreve gelen ilk kadın unvanını kazandı. Tillerson'ın Trump'ın kararını Twitter üzerinden öğrendiği ve Trump ile bu konu hakkında konuşmadığı ortaya çıktı. AFP haber ajansının aktardığına göre, Tillerson görevden alınma nedeni hakkında önceden bilgilendirilmedi.

TRUMP Tillerson'ı görevden aldığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. 

ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında ABD dış politikasındaki neredeyse her önemli konuda ortaya çıkan fikir ayrılıklarının 'tamiri zor bir' hal almaya başladığı belirtiliyordu.

TILLERSON TWITTER'DAN ÖĞRENDİ

Tillerson'ın görevden alındığını Twitter üzerinden öğrendiği ortaya çıktı. AFP'nin aktardığına göre, Tillerson 'görevden alınma nedeni' hakkında bilgi sahibi değil. 

Son dakika Trump en kritik bakanını görevden aldı

MIKE POMPEO

Trump ve Tillerson'ın bugüne kadar Kuzey Kore, İran ve Katar krizi konularında kamuoyu önünde sık sık birbirine ters düşen açıklamalar yapmaları ise ikili arasındaki fikir ayrılıklarının basın yoluyla mesajlaşmaya vardığını gösteriyor. 


'Trump, Twitter'dan "CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkarak. Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz. Gina Haspel CIA'in yeni direktörü ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler" ifadesini kullandı. 

Son dakika Trump en kritik bakanını görevden aldı

GINA HASPEL

Yeni CIA Başkanı işkenceyle suçlanmıştı
Yeni CIA Başkanı işkenceyle suçlanmıştı

Geçen sene ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak, görevinin başında olduğunu bildirmiş, Amerikan medyasında hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerine tepki gösteren Tillerson, "Başkan'a olan bağlılığım güçlüdür. Başkan Yardımcısı da görevimde kalmam konusunda beni ikna etmeye hiçbir zaman çalışmadı. Çünkü bu görevi bırakmayı hiç düşünmedim" demişti.

KRİZ BÖYLE ORTAYA ÇIKTI: TRUMP'A 'MORON' DEDİ

Görevden alınan Rex Tillerson'ın bir toplantı esnasında Trump için 'moron' ifadesini kullandığı ifade edilmişti. 

Bu haberin ardından kamera karşısına geçen Tillerson, "Bu görevden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Başkan'a ve ülkeme bağlılığım göreve başladığım günden bu yana aynı. Bunun tersi iddiaların hepsi yanlış" demişti. 

Son dakika Trump en kritik bakanını görevden aldı

POMPEO 'ŞAHİN' OLARAK TANIMLANIYOR

Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanı olmadan önce ExxonMobil CEO'su olarak görev yapan Tillerson'ı Rusya ile yakın ilişkileri gerekçesiyle göreve getirdiği biliniyordu. 

ABD basını, Trump'ın Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmeyi planlandığını Kasım 2017'de yazmıştı. 

Pompeo'nun İran konusunda Tillerson'a göre çok daha sert bir tutum takındığı ve Tillerson ile karşılaştırıldığını 'daha şahin' bir isim olduğu ifade ediliyor. 

Ayrıntılar geliyor... 

 

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