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    Son dakika! Saakaşvili tekrar gözaltında

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 17:26 | Son Güncelleme:

    Bir süre önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili başkent Kiev'de partisinin yakınındaki bir restoranda gözaltına alındı.Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Kiev'de gözaltına alındığı bildirildi

    Saakaşvili 2017'de de gözaltına alınmıştı

    .Saakaşvili'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Yeni Güçler Hareketi Partisinin yakınında kimliği belirsiz maskeli kimselerin eski cumhurbaşkanını bir minibüse koyarak götürdüğü belirtildi.

    Ayrıca, maskeli ve kamuflajlı güvenlik güçlerinin bir restoranda Saakaşvili'yi göz altına aldığı anları gösteren bir video de paylaşıldı.

    Geçen yıl Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamış, eski cumhurbaşkanı üst mahkemeye başvurmuştu.

    Saakaşvili ayrıca suç örgütlerine yardım ettiği iddiasıyla Ukrayna istihbarat görevlilerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılık itiraz ederek kararı üst mahkemeye götürmüştü. Daha sonra Saakaşvili, Ukrayna’da Temyiz Mahkemesi tarafından geceleri ev hapsine çarptırılmıştı.

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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