Son dakika... Müthiş iddia... 'ABD Suriye'de İran üssünü vurdu'
Suriye devlet basını, ABD liderliğinde Suriye ve Irak'ta görev yapan uluslararası koalisyonun sabah karşı İran Devrim Muhafızları'na bağlı olduğu iddia edilen bir askeri üsse düzenlediği hava saldırısında 12 yabancı milisin hayatını kaybettiğini yazdı.
İsrail merkezli Haaretz gazetesi, hayatını kaybeden kişilerin Beşar Esad rejimine bağlı değil, İranlı olduğu tahmin edilen yabancılar olduğunun belirtildiğini duyurdu.
Suriye ordusundan bir askeri kaynak, ülkenin güneydoğusundaki Ebu Kemal ile Hamimiye arasında yer alan askeri tesislerin hedef alındığını söyledi.
Lübnan merkezli Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise saldırının Fırat nehrinin batısında Irak sınırına 100 kilometre mesafedeki bir enerji tesisinin yakınında olduğu açıkladı.
İddiaların ardından konuşan bir ABD'li yetkili, hava saldırıları hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.
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