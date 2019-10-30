Son dakika... MSB duyurdu: Rus heyetle görüşmeler tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir.
Ayrıntılar geliyor...
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.https://t.co/7Jr5cbNMbr#MSB #TSK pic.twitter.com/cBkNsyQQuo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2019
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