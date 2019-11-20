Son dakika... MSB duyurdu: 9. ortak devriye tamamlandı
Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 9'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.
Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/CxsOrLjEpI#MSB #TSK pic.twitter.com/Xj6SVC3FtZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2019
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