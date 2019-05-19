Son dakika... Mısır'da turistleri taşıyan otobüste patlama
Mısır'ın başkenti Kahire'de, Giza Piramitleri bünyesinde yer alan Büyük Mısır Müzesi yakınlarında turistleri taşıyan bir otobüsü hedef alan patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre en az 17 kişinin yaralandığı, yaralıların çoğunun turist olduğu bildirildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'de, Giza Piramitleri bünyesinde yer alan Büyük Mısır Müzesi yakınlarında turistleri taşıyan bir otobüsü hedef alan patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre en az 17 kişinin yaralandığı, yaralıların çoğunun turist olduğu bildirildi.
Turist otobüsünü hedef alan patlama, halihazırda inşa aşamasında olan ve 2020 yılında kapılarını açınca dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanına sahip olacak Büyük Mısır Müzesi yakınlarında gerçekleşti.
Müzenin Giza Piramitleri'ne yaklaşık 2 km uzaklıkta yer aldığı biliniyor.
PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct— EHA News (@eha_news) May 19, 2019
Aynı bölgede, geçen eylül ayında bir turist otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3’ü turist 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle