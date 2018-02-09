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    Son dakika! Mısır ordusu duyurdu: Harekât başlattık

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda ve ülkenin diğer önemli noktalarında terör gruplarına karşı kapsamlı bir askeri harekât başlattığını duyurdu.

    Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nın orta bölgeleri ile kuzeyinde, ayrıca Nil Deltası ve batıdaki çöl bölgesinde büyük bir 'terörle mücadale' operasyonu başlattığını duyurdu.

    Mısır ordusu sözcüsünün televizyonda yayımlanan açıklamasında "Güvenlik güçleri bu sabah Sina yarımadasının kuzeyi ve ortasında teröristlere ve suç unsurları ile örgütlerine karşı kapsamlı bir mücadeleye başladı" dendi.

    Sözcü operasyonun Nil Deltası ve batıdaki çöllük bölge de dahil ülkenin diğer kısımlarını da kapsadığını belirtti.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , SON HABER
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