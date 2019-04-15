Son dakika.. Milli Savunma Bakanı Akar: ‘Müttefiklik ruhuna aykırı’
Bakanı Akar, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı." ifadelerini kullandı.
Akar, Suriye'deki muhtemel güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini, ABD ile bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.
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