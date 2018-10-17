Son dakika.. Melania Trump'ın uçağı zorunlu iniş yaptı
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın bulunduğu uçak kabinin duman dolması nedeniyle zorunlu iniş yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı taşıyan uçak kabine bir anda dolmaya başlayan duman nedeniyle zorunlu iniş yaptı.
Melania Trump'ın özel uçağı mekanik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Philadelphia'ya doğru yola çıkan uçak, sızan dumanlar ve yanık kokusu nedeniyle Maryland'e geri döndü.
Uçakta bulunan yolculara ıslak havlular dağıtıldı.
Uçakta Trump'a eşlik eden gazeteciler, kabine dolmaya başlayan dumanı gördüklerini ifade etti.
Trump, Philadelphia'da uyuşturucu bağımlıları ve aileleriyle buluşacaktı.
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