Son dakika... Meksika'da yolcu uçağı düştü
Meksika'da bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir sonra Durango eyaletinde düştü. Meksika Ulaştırma Bakanı Gerardo Ruiz Esparza Twitter'dan uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğunu duyurdu. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.
Meksika'nın Durango eyaletinde bir yolcu uçağı düştü.
Meksika’da Aeromexico Havayollarına ait yolcu uçağı Durango eyaletinde bir havalimanına yakın yerde düştüğü belirtildi.
Durango Eyalet Valisi 97 yolcusuyla bir havaalanına yakın yere düştüğünü duyurdu. Vali uçağın düşüş nedeniyle ilgili bir açıklama yapmazken, yaralıların olduğunu açıkladı.
Aeromexico Havayolları'na ait yolcu uçağının Durango eyaletinde bir havalimanına yakın yerde düştüğü belirtildi. Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı açıklandı.
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