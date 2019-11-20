Son dakika... Meksika'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Meksika''nın Chiapas eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Meksika'da merkez üssü Chiapas eyaletinde yer alan Puerto Madero kentinin 87 km güneybatısında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 22:27'de meydana gelen deprem yerin 60 km altında oluştu.
Deprem Guatemala ve El Salvador'da da hissedildi. Pasifik Okyanusu açıklarında meydana gelen deprem sebebiyle henüz tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Felt #earthquake (#sismo) M6.2 strikes 114 km SW of #Tapachula (#Mexico) 9 min ago. Please report to: https://t.co/1hmiebV9P1 pic.twitter.com/TTqF189v0o— EMSC (@LastQuake) November 20, 2019
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