Son dakika... Manchester Havalimanı'nda bomba alarmı

İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket ihbarı, güvenlik yetkililerini harekete geçirdi. Havalimanına bomba imha ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

Şüpheli paketin, havalimanı tren istasyonunda bulunduğu, bu sebeple istasyonun boşaltıldığı ve tren ve metro seferlerinin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Due to a police incident at Manchester Airport, services on the Manchester Airport line will only operate from Victoria - Wythenshawe town centre. Passengers can use their Metrolink tickets on bus services: 19, 102 and 103. We apologies for any inconvenience this may cause.