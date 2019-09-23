Son dakika... Manchester Havalimanı'nda bomba alarmı
İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Havalimanına bomba imha ekipleri gönderildi. Olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket ihbarı, güvenlik yetkililerini harekete geçirdi. Havalimanına bomba imha ekiplerinin gönderildiği bildirildi.
Şüpheli paketin, havalimanı tren istasyonunda bulunduğu, bu sebeple istasyonun boşaltıldığı ve tren ve metro seferlerinin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.
Due to a police incident at Manchester Airport, services on the Manchester Airport line will only operate from Victoria - Wythenshawe town centre. Passengers can use their Metrolink tickets on bus services: 19, 102 and 103. We apologies for any inconvenience this may cause.— Manchester Metrolink (@MCRMetrolink) September 23, 2019
Olayla ilişkisi olduğu düşünülen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bomba imha ekiplerinin operasyonu sürüyor.
Latest Update pic.twitter.com/XaSIxADFgT— Greater Manchester Police (@gmpolice) September 23, 2019
TRAVEL UPDATE: Due to the emergency services dealing with an incident near the railway at Manchester Airport all lines are closed. pic.twitter.com/tUqelosGcL— Northern (@northernassist) September 23, 2019
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