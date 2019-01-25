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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.01.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Son dakika... Makedonya ile ilgili isim değişikliği onaylandı

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Son dakika... Makedonya ile ilgili isim değişikliği onaylandı

Yunanistan Parlementosu, Makedonya ile isim anlaşmasını onayladı.

Gelen bilgilere göre Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Yunanistan'ın kendi  sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunması ve tarih mirası iddiaları üzerindeki çekişme nedeniyle "Makedonya Cumhuriyeti" adına karşı çıkmasından  kaynaklanan ve kamuoyunda "isim sorunu" olarak da bilinen meselenin çözümünde sona gelindi.

Yunan Meclisinde az önce onaylanan anlaşmayla; yoğun müzakerelerin, çöken koalisyonun ve olaylı gösterilerin ardından iki ülke  arasında 1991'den bu yana süregelen sorun neredeyse çözüme kavuştu.

Meclisteki onay, iki ülke arasında devam eden müzakerelerin sonucu  "Prespa Anlaşması" için son düzlük anlamına geliyor.

Anlaşmanın kabul edilmesinin ardından yeni ismiyle "Kuzey Makedonya"  için Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin önünün açılması hedefleniyor.

İSİM SORUNUNUN TARİHİ

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke Makedonya'yı anayasal adı olan  "Makedonya Cumhuriyeti" adıyla tanısa da Yunanistan'ın itirazı nedeniyle  Makedonya 1993 yılında Birleşmiş Milletlere (BM) geçici referans olarak "Eski  Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla kabul edilmişti.

Yunanistan aynı zamanda 2008'deki Bükreş Zirvesi'nde de Makedonya'nın  NATO'dan üyelik daveti almasını veto etmişti.

Yunanistan'ın vetosu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamayan Makedonya,  çözüme yönelik son bir yılda attığı adımlarla Avrupa-Atlantik kurumlara  entegrasyon yolunu önemli ölçüde açtı.

Gerek Batılı ülke ve kurumların isim sorununun çözümüne yönelik  baskısı gerekse iki ülkede de çözümü getirebilecek liderlerin iktidarda bulunması  neticesinde, "tarihi" olarak nitelendirilebilecek Prespa Anlaşması'nın  imzalanması ile çözüme yönelik ilk somut adım atıldı.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak  değiştirilmesini öngören bu anlaşma, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile  Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’in de katıldığı törenle, iki ülke sınırındaki  Prespa Gölü kıyısında 17 Haziran 2018'de imzalandı.

Makedonya Meclisi, 20 Haziran 2018'de isim sorununun çözümüne yönelik  anlaşmayı onaylarken, NATO aynı gün, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak zirvede  Makedonya'nın ittifaka davet edilmesini oy birliği ile kabul etti. Makedonya  Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ise 26 Haziran 2018'de yaptığı açıklamada, meclisten  geçen anlaşmayı onaylamayacağını bildirdi.

Makedonya, 12 Temmuz 2018'de NATO'dan katılım müzakerelerine başlama  davetini resmen aldı. Brüksel'deki zirvede açıklama yapan NATO Genel Sekreteri  Jens Stoltenberg, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununun çözümüne  ilişkin uzlaşmanın, katılım müzakerelerinin başlatılmasının önündeki engeli  kaldırdığını söyledi.

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