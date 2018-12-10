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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Dünya
AA
10.12.2018 - 22:07, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Macron'dan flaÅŸ açÄ±klamalar: Ekonomik ve sosyal bir olaÄŸanüstü hal ilan edeceÄŸim

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Son dakika... Macron'dan flaÅŸ açÄ±klamalar: Ekonomik ve sosyal bir olaÄŸanüstü hal ilan edeceÄŸim

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, SarÄ± Yelekliler protestolarÄ± ile baÅŸlayan olaylarla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Macron, ÅŸirketlere ek vergi yÃ¼kÃ¼ getirmeden asgari Ã¼crete 2019'da aylÄ±k 100 avro zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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  • SarÄ± Yelekliler Macronu bÃ¶yle takip etti
  • SarÄ± Yelekliler Macronu bÃ¶yle takip etti
  • SarÄ± Yelekliler Macronu bÃ¶yle takip etti
  • SarÄ± Yelekliler Macronu bÃ¶yle takip etti
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Macron, Elysee SarayÄ±'ndan halka seslenerek sarÄ± yeleklilerin protestolarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â 

GÃ¶sterilerdeki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde affedemeyeceÄŸini ifade eden Macron, hiÃ§bir Ã¶fkenin polise yÃ¶nelik ÅŸiddeti haklÄ± gÃ¶stermeyeceÄŸini, sÃ¼kunetin hakim olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Macron, halkÄ±n Ã¶fkeli olduÄŸunu unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu Ã¶fkenin akaryakÄ±t zamlarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha derin olduÄŸunu belirtti.Â Ekonomik ve sosyal olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ettiÄŸini Macron, ay sonunu zor getiren, Ã§etin ekonomik koÅŸullarda yaÅŸayanlarÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu vurguladÄ±.Â Macron, son 40 yÄ±lÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumu dÃ¼zeltmek iÃ§in gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m sorumluluklarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek yeni Ã§Ã¶zÃ¼m yolu bulabileceklerine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â 

Yeni bir Fransa inÅŸa etmek istediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Macron, ÅŸirketlere ek vergi yÃ¼kÃ¼ getirmeden asgari Ã¼crete 2019 itibarÄ±yla aylÄ±k 100 avro zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

MECLÄ°SE SUNULACAK

Yapabilen iÅŸverenlerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±l sonunda prim Ã¶demesini istediÄŸini ifade eden Macron, bu durumda iÅŸverenlerden ek vergi istenmeyeceÄŸini belirtti.Â 
Macron ayrÄ±ca 2019 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla fazla mesai Ã¼cretlerinden vergi alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

2 bin avronun altÄ±ndaki emeklilik maaÅŸlarÄ±ndan artÄ±k kesinti yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Macron, bu kararlarÄ±n yarÄ±n BaÅŸbakan Edouard Philippe tarafÄ±ndan Ulusal Meclis'e sunulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Macron, hÃ¼kÃ¼metin ve Ulusal Meclis'in vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek adaletsizliÄŸin bu ÅŸekilde giderilebileceÄŸini vurguladÄ±.Â 
Toplum iÃ§in sorun teÅŸkil eden konularÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirten Macron, devletin iÅŸleyiÅŸi ve kamu kurumlarÄ±yla ilgili de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â 

GÃ¶Ã§men meselesinin de gÃ¼ndeme getirilmesinin Ã¶nemine iÅŸaret eden Macron, sorunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã¼lkedeki tÃ¼m belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± ziyaret edeceÄŸini dile getirdi.Â 

Macron, Ã¼lkenin tarihi anlarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tÃ¼m Ã§abasÄ±nÄ±n halkÄ± iÃ§in olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

PROTESTOLARIN NEDENÄ°Â

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan ancak daha sonra Macron yÃ¶netimine yÃ¶nelik Ã¶fkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸen "sarÄ± yeleklilerin" eylemleri, Ã¼lkede son yÄ±llarÄ±n en ÅŸiddetli protestosu haline geldi.Â 
Genellikle ÅŸehir merkezlerindeki yÃ¼ksek kiralar nedeniyle kÄ±rsal bÃ¶lgelere yerleÅŸenlerden oluÅŸan gÃ¶stericiler, Macron'dan ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyor.Â 

"SarÄ± yelekliler"in protesto ettiÄŸi akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gÃ¶sterileri sÃ¼rdÃ¼receklerini duyurmuÅŸtu.Â 

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