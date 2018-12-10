Son dakika... Macron'dan flaÅŸ açÄ±klamalar: Ekonomik ve sosyal bir olaÄŸanüstü hal ilan edeceÄŸim
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, SarÄ± Yelekliler protestolarÄ± ile baÅŸlayan olaylarla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Macron, ÅŸirketlere ek vergi yÃ¼kÃ¼ getirmeden asgari Ã¼crete 2019'da aylÄ±k 100 avro zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Macron, Elysee SarayÄ±'ndan halka seslenerek sarÄ± yeleklilerin protestolarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
GÃ¶sterilerdeki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde affedemeyeceÄŸini ifade eden Macron, hiÃ§bir Ã¶fkenin polise yÃ¶nelik ÅŸiddeti haklÄ± gÃ¶stermeyeceÄŸini, sÃ¼kunetin hakim olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Macron, halkÄ±n Ã¶fkeli olduÄŸunu unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu Ã¶fkenin akaryakÄ±t zamlarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha derin olduÄŸunu belirtti.Â Ekonomik ve sosyal olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ettiÄŸini Macron, ay sonunu zor getiren, Ã§etin ekonomik koÅŸullarda yaÅŸayanlarÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu vurguladÄ±.Â Macron, son 40 yÄ±lÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumu dÃ¼zeltmek iÃ§in gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m sorumluluklarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek yeni Ã§Ã¶zÃ¼m yolu bulabileceklerine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â
Yeni bir Fransa inÅŸa etmek istediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Macron, ÅŸirketlere ek vergi yÃ¼kÃ¼ getirmeden asgari Ã¼crete 2019 itibarÄ±yla aylÄ±k 100 avro zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
MECLÄ°SE SUNULACAK
Yapabilen iÅŸverenlerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±l sonunda prim Ã¶demesini istediÄŸini ifade eden Macron, bu durumda iÅŸverenlerden ek vergi istenmeyeceÄŸini belirtti.Â
Macron ayrÄ±ca 2019 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla fazla mesai Ã¼cretlerinden vergi alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
2 bin avronun altÄ±ndaki emeklilik maaÅŸlarÄ±ndan artÄ±k kesinti yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Macron, bu kararlarÄ±n yarÄ±n BaÅŸbakan Edouard Philippe tarafÄ±ndan Ulusal Meclis'e sunulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Macron, hÃ¼kÃ¼metin ve Ulusal Meclis'in vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek adaletsizliÄŸin bu ÅŸekilde giderilebileceÄŸini vurguladÄ±.Â
Toplum iÃ§in sorun teÅŸkil eden konularÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirten Macron, devletin iÅŸleyiÅŸi ve kamu kurumlarÄ±yla ilgili de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â
GÃ¶Ã§men meselesinin de gÃ¼ndeme getirilmesinin Ã¶nemine iÅŸaret eden Macron, sorunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã¼lkedeki tÃ¼m belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± ziyaret edeceÄŸini dile getirdi.Â
Macron, Ã¼lkenin tarihi anlarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tÃ¼m Ã§abasÄ±nÄ±n halkÄ± iÃ§in olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
PROTESTOLARIN NEDENÄ°Â
Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan ancak daha sonra Macron yÃ¶netimine yÃ¶nelik Ã¶fkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸen "sarÄ± yeleklilerin" eylemleri, Ã¼lkede son yÄ±llarÄ±n en ÅŸiddetli protestosu haline geldi.Â
Genellikle ÅŸehir merkezlerindeki yÃ¼ksek kiralar nedeniyle kÄ±rsal bÃ¶lgelere yerleÅŸenlerden oluÅŸan gÃ¶stericiler, Macron'dan ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyor.Â
"SarÄ± yelekliler"in protesto ettiÄŸi akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gÃ¶sterileri sÃ¼rdÃ¼receklerini duyurmuÅŸtu.Â
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