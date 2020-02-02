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Dünya
AA-Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 02.02.2020 - 18:30,Son Güncelleme:/

Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Yaralılar var

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Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Yaralılar var

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı terör saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürülürken, yaralılar olduğu belirtildi.

Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.  Polisin açıklamasında, saldırganın öldüğü belirtilirken, "2 yaralının olduğunu düşünüyoruz. Durumlarına ilişkin güncelleme bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

ÜZERİNDE DÜZENEK VAR

Yayınlanan görüntülerde, cesedin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi. Sky News kanalı, düzeneğe müdahale edilmesinin beklendiğini duyurdu.  Öte yandan Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polisin terör bağlantılı ilan ettiği Streatham'daki olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim. Düşüncelerim, yaralılar ve etkilenenlerle." ifadelerini kullandı.

Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

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