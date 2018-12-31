Son dakika... Londra'da bıçaklı saldırıya 39 tutuklama
İngiltere polisi başkent Londra'nın Hammersmith bölgesinde yaşanan bıçaklama vakası sebebiyle 39 kişiyi tutukladı.
Londra'da 30'lu yaşlarda bir kişinin bıçaklanması sebebiyle polis, 39 kişiyi şüpheli sıfatıyla tutukladığını duyurdu. Bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Tutuklanan kişilerin olayın meydana geldiği bölgenin yakınlarındaki bir evde bulunduğu öğrenildi. Polis tutuklamalar hakkında detay vermekten kaçındı.
İngiltere genelinde son yıllarda bıçaklama vakalarında ciddi artış yaşandığı biliniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle