Son dakika... Libya'daki göçmen merkezi saldırısına peş peşe tepkiler
Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter güçleri tarafından düzenlenen ve göçmen merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi. Avrupa Birliği, saldırıyı kabul edilemez olarak niteledi. Fransa saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter güçleri tarafından düzenlenen ve göçmen merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı insanlık suçu olarak nitelendi. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapan Bakanlık, uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesini beklediklerini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Libya’nın Tacura Bölgesinde Bulunan Göçmen Merkezine Düzenlenen Saldırı Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/bxFz6llaco— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) 3 Temmuz 2019
AB: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ
Konu ile ilgili AB'den yapılan açıklamada, sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulandı ve saldırıların esefle karşılandığı belirtildi. AB ayrıca saldırıdan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.
FRANSA: SALDIRILARI KINIYORUZ
Fransa Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Tacura bölgesinde bulunan barınma merkezine yapılan ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınıyor. Bu merkez, Trablus'a yönelik saldırıların başladığından bu yana ikinci kez hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.
Libya'da tüm taraflara derhal tansiyonu düşürme ve saldırılara son verme çağrısı yapılan açıklamada, tarafların Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesindeki siyasi sürece dönmesi istendi.
Açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nın çalışmalarına da destek verildiği kaydedildi.
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 44 kişi yaşamını yitirdiği ve 130'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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