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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA - Fotoğraf: AFP
03.07.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Son dakika... Libya'daki göçmen merkezi saldırısına peş peşe tepkiler

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Son dakika... Libya'daki göçmen merkezi saldırısına peş peşe tepkiler

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter güçleri tarafından düzenlenen ve göçmen merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi. Avrupa Birliği, saldırıyı kabul edilemez olarak niteledi. Fransa saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter güçleri tarafından düzenlenen ve göçmen merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı insanlık suçu olarak nitelendi. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapan Bakanlık, uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesini beklediklerini söyledi.


AB: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Konu ile ilgili AB'den yapılan açıklamada, sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulandı ve saldırıların esefle karşılandığı belirtildi. AB ayrıca saldırıdan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Hafter güçleri, göçmen merkezini vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hafter güçleri, göçmen merkezini vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

FRANSA: SALDIRILARI KINIYORUZ

Fransa Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Tacura bölgesinde bulunan barınma merkezine yapılan ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınıyor. Bu merkez, Trablus'a yönelik saldırıların başladığından bu yana ikinci kez hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Libya'da tüm taraflara derhal tansiyonu düşürme ve saldırılara son verme çağrısı yapılan açıklamada, tarafların Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesindeki siyasi sürece dönmesi istendi.

Açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nın çalışmalarına da destek verildiği kaydedildi.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 44 kişi yaşamını yitirdiği ve 130'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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