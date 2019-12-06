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Dünya
06.12.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Son dakika: Libya Dışişleri Bakanı'ndan, Yunanistan açıklaması

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Son dakika: Libya Dışişleri Bakanı'ndan, Yunanistan açıklaması

Libya Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı. Bunun üzerine, Libya Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

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